السجن لمدة عشر سنوات بجريمة انتحال صفة (مدير مكتب رئيس مجلس القضاء الاعلى)

2022/03/09 | 12:43 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت محكمة جنايات الكرخ حكما بالسجن

المؤقت لمدة عشر سنوات بحق متهم عن

جريمة انتحال صفة (مدير مكتب رئيس مجلس

القضاء الاعلى).

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء

الاعلى أن " المتهم انتحل صفة (مدير مكتب

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