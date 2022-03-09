السجن سبع سنوات لقائمقام سامراء بتهمة الاختلاس

2022/03/09 | 12:43 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت محكمة جنايات صلاح الدين،

الأربعاء، حكما بالسجن لمدة سبع سنوات

بحق قائممقام قضاء سامراء، عن جريمة سحب

مبلغ مالي من حساب محافظة صلاح الدين

والتصرف به لغرض منفعة شخصية.

وقال المركز الاعلامي لمجلس

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