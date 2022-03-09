مقتل خمسيني برصاص مجهول في ذي قار

2022/03/09 | 12:46 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أفاد مصدر امني في ذي قار، اليوم الاربعاء، بمقتل رجل خمسيني برصاص مجهول في ذي قار.وقال المصدر، إن “رجل في الخمسين من عمره اصيب بطلق ناري من قبل مجهول عند مدخل سوق الشيوخ”.وأضاف ان “الرجل توفي على الفور وتم نقله الى الطب العدلي”، مؤكدا ان “الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقاً بالحادث”.

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