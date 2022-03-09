اجرام بغداد تلقي القبض على عصابة نفذت عدة عمليات سرقة وتسليب

2022/03/09 | 12:48 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، تمكن مكافحة اجرام بغداد من القبض على عصابة نفذت عدة عمليات سرقة وتسليب في العاصمة.وذكر بيان للوزارة ورد لوكالة ايرث نيوز، ان “مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد/ مكتب مكافحة إجرام القدس تمكنت من القاء القبض على عصابة سرقة وتسليب مكونة من شخصين في مناطق شرق القناة ضمن […]

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