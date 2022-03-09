دراسة جديدة تربط عدوى فيروس كورونا الخفيفة بحدوث تغيرات في الدماغ

2022/03/09 | 12:54 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت دراسة جديدة نُشرت في مجلة "Nature"، أن الأشخاص الذين عانوا حتّى من حالة خفيفة من فيروس كورونا "كوفيد-19" يمكن أن يكونوا قد سارعوا في شيخوخة الدماغ، وحدوث تغيرات أخرى عليه.

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