المحكمة الاتحادية ترد دعوى مقامة ضد قرار اتخذه الكاظمي

2022/03/09 | 13:14 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حكمت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى

سلطة قضائية في العراق)، اليوم

الأربعاء، لصالح قرار رئيس مجلس

الوزراء مصطفى الكاظمي بتكليفه المحافظ

الجديد للنجف ماجد الوائلي خلفا

للمستقيل لؤي الياسري.

وقال مصدر م

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