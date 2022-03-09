2022/03/09 | 13:16 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ احتج العشرات من ابناء محافظة المثنى اليوم الاربعاء، بسبب ارتفاع اسعار المواد الغذائية.وقال مراسلنا ن عدد من أبناء قضاء الوركاء في محافظة المثنى تظاهروا، احتجاجا على ازمة ارتفاع الأسعار والمطالبة بمحاسبة المتسببين.واضاف ان المتظاهرين قاموا بقطع الطريق الرابط بين القضاء ومركز محافظة المثنى.

ظهرت المقالة احتجاجات في المثنى بسبب ارتفاع اسعار المواد الغذائية أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (احتجاجات في المثنى بسبب ارتفاع اسعار المواد الغذائية) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (احتجاجات في المثنى بسبب ارتفاع اسعار المواد الغذائية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).