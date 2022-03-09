2022/03/09 | 13:20 - المصدر: زاكروس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عندما تستهدف لأنك تقدم مرشحاً نظيف اليد والتاريخ.. #الديمقراطي_الكوردستاني إنموذجاً) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عندما تستهدف لأنك تقدم مرشحاً نظيف اليد والتاريخ.. #الديمقراطي_الكوردستاني إنموذجاً) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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