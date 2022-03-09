2022/03/09 | 13:20 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: mozE6bC2itg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المرأة العراقية تحتفل بيومها العالمي في محافظة الناصرية) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. المرأة العراقية تحتفل بيومها العالمي في محافظة الناصرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).