البنك المركزي الروسي يعلن مجموعة إجراءات لبث الاستقرار في سوق العملات

2022/03/09 | 13:23 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن البنك المركزي الروسي، اليوم الأربعاء، عن مجموعة من الإجراءات لبث الاستقرار في سوق العملات المحلية في ظل الضغوطات الخارجية التي يتعرض لها الاقتصاد الروسي.وأصدر البنك المركزي الروسي الإجراءات التالية، وشدد على أن التدابير مؤقتة، وتستمر من 9 مارس وحتى 9 سبتمبر من هذا العام: – يتم حفظ جميع أموال العميل في […]

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