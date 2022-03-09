بريطانيا تعلن

2022/03/09 | 13:25 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير النقل البريطاني، جرانت شابس، الثلاثاء، أن المملكة المتحدة جعلت دخول الطائرات الروسية للمجال الجوي البريطاني جريمة جنائية كجزء من عقوبات أخرى ضد موسكو لغزوها أوكرانيا.

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