2022/03/09 | 13:26 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تظاهرة طالبت بالسيطرة على الاسعار.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جنوب العراق يحتج إثر أزمة ارتفاع الاسعار) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جنوب العراق يحتج إثر أزمة ارتفاع الاسعار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).