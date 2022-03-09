دراسة: أسلاف الأخطبوط عاشوا قبل حقبة الديناصورات

2022/03/09 | 13:29 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اكتشف علماء في ولاية مونتانا الأمريكية، أقدم سلف معروف للأخطبوط، في أحفورة يبلغ عمرها قرابة 330 مليون عام.وخلص الباحثون إلى أن المخلوق القديم عاش قبل ملايين السنين مما كان يعتقد سابقا، ما يعني أن الأخطبوطات نشأت قبل عصر الديناصورات.وقال العلماء إن الأحفورة يصل طولها إلى 12 سم وبها 10 أطراف لكل […]

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