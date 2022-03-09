حزب كردي: أحزاب السلطة في الإقليم انشغلت بالفساد وتركت الشعب يواجه الازمات

2022/03/09 | 13:31 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… حمل عضو الجماعة الإسلامية الكردستانية ريبوار حمد، الأربعاء، أحزاب السلطة في الإقليم مسؤولية تردي الأوضاع وغلاء الأسعار.وقال حمد في تصريح لـ/المعلومة/، إن “كردستان ومدنها تعيش أوضاعا صعبة في ظل الصعود الكبير للأسعار، فضلا عن تزايد معدلات الفقر والبطالة”.وأضاف أن “أحزاب السلطة انشغلت بالفساد والسرقات والمناصب وتركت الشعب الكردي يواجه أزمة الأسعار […]

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