2022/03/09 | 13:34 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ علقت السلطات في النمسا، اليوم الأربعاء، قانون التطعيم الإلزامي ضد فيروس كوفيد -19 لجميع البالغين.وقالت الحكومة، إن النمسا ستعلق قانونا يجعل التطعيم ضد فيروس كورونا إلزاميا لجميع البالغين، بعد شهر واحد فقط من سريان التشريع في الاتحاد الأوروبي لأول مرة.وأوضحت الوزيرة لشؤون الاتحاد الأوروبي كارولين إدستادلر، بعد اجتماع لمجلس الوزراء: “بعد التشاور […]

ظهرت المقالة النمسا تعلق قانون التطعيم الإلزامي ضد كورونا أولاً على الايام نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النمسا تعلق قانون التطعيم الإلزامي ضد كورونا) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النمسا تعلق قانون التطعيم الإلزامي ضد كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).