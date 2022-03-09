مكتب الصدر يدعو الحكومة لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه فساد مطار النجف

2022/03/09 | 13:35 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ دعا المكتب الخاص لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اليوم الاربعاء، الحكومة لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه فساد مطار النجف.وقال المكتب في بيان تلقته “ايرث نيوز” انه “نعلمكم أن الشخصين المدعوين (منـتـظـر سعيد اسماعيل الجابـري) و (أحـمـد سعـيد اسمـاعـيل الجابـري) ليس لهما أي انتماء لمؤسسات التيار الصدري”.واضاف “وعلى الحكومة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة […]

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