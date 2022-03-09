باريس: أزمة الطاقة الحالية شبيهة بالصدمة النفطية في 1973

2022/03/09 | 13:41 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير إن أزمة الطاقة الحالية مع ارتفاع كبير في الأسعار شبيهة بحدتها بالصدمة النفطية في العام 1973.

وأوضح أن خطة ثانية كبيرة من المساعدات الرسمية على غرار ما حصل خلال كوفيد-19 ستغذي ارتفاع الأسعار.وتشهد أسعار النفط والغاز ارتفاعا ملحوظا منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا فيما أعلنت الولايات المتحدة حظر الواردات من النفط والغاز الروسيين.

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