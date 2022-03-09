2022/03/09 | 13:41 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المحكمة الاتحادية ترد الدعوى المقامة ضد قرار الكاظمي بتكليف محافظ النجف الجديد ماجد الوائلي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المحكمة الاتحادية العليا ترد الدعوى المقامة ضد قرار رئيس الوزارء بتكليف محافظ النجف ماجد الوائلي) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المحكمة الاتحادية العليا ترد الدعوى المقامة ضد قرار رئيس الوزارء بتكليف محافظ النجف ماجد الوائلي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).