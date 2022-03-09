إيران تحرز 4 ذهبيات ببطولة كأس “فجر” الدولية للتايكواندو

2022/03/09 | 13:51 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أحرز منتخب ايران بختام اليوم الاول من منافسات النسخة الـ 32 لبطولة كاس فجر الدولية للتايكواندو، 4 ميداليات ذهبية.وشهدت منافسات اليوم الاول رجال، 4 نزالات لاوزان دون 54 كغم و63 كغم و74 كغم و87 كغم.ويشارك في كأس فجر المقام في ايران 93 لاعبا من افغانستان واوزبكستان والهند والعراق والاردن وكازاخستان […]

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