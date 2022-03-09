مثل حكاية خرافية تمامًا.. شاهد ردود فعل الأطفال عندما رأوا حورية بحر

2022/03/09 | 13:56 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كل يوم الساعة 12 ظهرًا، في فندق "سيلفرتون كازينو" في مدينة لاس فيغاس الأمريكية، يبدأ عرض مذهل للزوار: حورية بحر تبدو حقيقية لأبعد الحدود تدخل حوض الأسماك.وتؤدي ماكنزي كاوانو دور حورية البحر وتقول إن وظيفتها "مثل حكاية خرافية تمامًا"

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