2022/03/09 | 13:57 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفقاً للمنحة الحكومية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العمل: لا مساس برواتب الحماية الاجتماعية وذوي الإعاقة) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العمل: لا مساس برواتب الحماية الاجتماعية وذوي الإعاقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).