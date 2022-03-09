الأنواء الجوية: البرد يعود إلى العراق وأمطار في بعض المناطق

2022/03/09 | 14:00 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق - فريق التحرير

أعلنت هيئة الأنواء الجوية يوم الأربعاء 9 آذار/مارس حالة الطقس في العراق اليوم، وللأيام المقبلة.

طقس البلاد ليوم غد الخميس سيكون صحوًا الى غائم جزئي كما يتصاعد الغبار في المنطقتين الوسطى والجنوبية، أما درجات الحرارة فستنخفض في عموم مناطق البلاد

وتوقعت الهيئة انخفاض درجات الحرارة في عموم البلاد بدءًا من يوم غد الخميس، مع احتمال تساقط أمطار خفيفة أو متوسطة في اليومين المقبلين.

وذكر بيان الهيئة أن "طقس البلاد ليوم غد الخميس سيكون صحوًا الى غائم جزئي كما يتصاعد الغبار في المنطقتين الوسطى والجنوبية، بينما سيكون طقس المنطقة الشمالية غائمًا مع تساقط أمطار خفيفة المتوسطة الشدة تكون رعدية أحيانًا، أما درجات الحرارة فستنخفض في عموم مناطق البلاد".

وأضاف البيان، أن "طقس يوم الجمعة سيكون صحوًا مع بعض القطع من الغيوم كما يتصاعد الغبار في المنطقة الوسطى، بينما سيكون طقس المنطقة الشمالية غائمًا مع تساقط أمطار متوسطة الشدة تكون رعدية أحيانًا وغبار خفيف، فيما سيكون طقس المنطقة الجنوبية صحوًا مع بعض القطع من الغيوم كما يتصاعد الغبار في عدة أماكن، أما درجات الحرارة فستنخفض قليلًا بعموم البلاد".

وأوضح أن "طقس البلاد ليوم السبت سيكون صحوًا مع بعض القطع من الغيوم كما يتصاعد الغبار في المنطقة المنطقتين الوسطى والجنوبية، وفي المنطقة الشمالية سيكون الطقس غائمًا مع تساقط أمطار خفيفة الى متوسطة الشدة تكون رعدية أحيانًا مع تساقط الثلوج في الأقسام الجبلية منها، أما درجات الحرارة فستنخفض بضع درجات بعموم البلاد".

ولفت الى أن "طقس البلاد ليوم الاحد المقبل سيكون صحوًا مع بعض الغيوم في المنطقة المنطقتين الوسطى والشمالية، ولا تغير في درجات الحرارة ، فيما سيكون طقس المنطقة الجنوبية صحوًا مع بعض الغيوم كما يتصاعد الغبار في بعض الأماكن، ودرجات الحرارة تنخفض قليلًا".

وهذا جدول بدرجات الحرارة ليوم غد الخميس وحالة الطقس للأيام المقبلة:

اقرأ/ي أيضًا:

منخفضات مغبرة تغزو أجواء العراق..



تحذيرات للمسافرين والمرضى

الأنواء توضح تفاصيل موجة العواصف الترابية: جبهة باردة قادمة للبلاد

مصدر الفيديو: S00iP_xRgHI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأنواء الجوية: البرد يعود إلى العراق وأمطار في بعض المناطق) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأنواء الجوية: البرد يعود إلى العراق وأمطار في بعض المناطق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).