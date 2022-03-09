نائب: التجارة فشلت بتأمين التموينية بسبب فسادها



نائب: التجارة فشلت بتأمين التموينية بسبب فسادها
2022/03/09 | 14:00 - المصدر: وكالة المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-   المعلومة / بغداد..

عزا عضو مجلس النواب المستقل هادي السلامي،  الأربعاء،  فشل وزارة التجارة في تأمين مفردات البطاقة التموينية إلى سوء الإدارة وتفشي الفساد.

وقال السلامي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “وزارة التجارة عاجزة عن الإيفاء بالتزاماتها في توفير مفردات البطاقة التموينية البائسة”.

وأضاف أن “اولى خطواتنا الرقابية إحالة وزير التجارة علاء الجبوري إلى الادعاء […]

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