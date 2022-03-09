2022/03/09 | 14:00 - المصدر: وكالة المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة / بغداد..
عزا عضو مجلس النواب المستقل هادي السلامي، الأربعاء، فشل وزارة التجارة في تأمين مفردات البطاقة التموينية إلى سوء الإدارة وتفشي الفساد.
وقال السلامي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “وزارة التجارة عاجزة عن الإيفاء بالتزاماتها في توفير مفردات البطاقة التموينية البائسة”.
وأضاف أن “اولى خطواتنا الرقابية إحالة وزير التجارة علاء الجبوري إلى الادعاء […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب: التجارة فشلت بتأمين التموينية بسبب فسادها) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
عزا عضو مجلس النواب المستقل هادي السلامي، الأربعاء، فشل وزارة التجارة في تأمين مفردات البطاقة التموينية إلى سوء الإدارة وتفشي الفساد.
وقال السلامي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “وزارة التجارة عاجزة عن الإيفاء بالتزاماتها في توفير مفردات البطاقة التموينية البائسة”.
وأضاف أن “اولى خطواتنا الرقابية إحالة وزير التجارة علاء الجبوري إلى الادعاء […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب: التجارة فشلت بتأمين التموينية بسبب فسادها) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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