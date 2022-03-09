وزير التجارة : مخزون القمح الاستراتيجي يكفي لـ23 يوماً وننتظر التسويق

2022/03/09 | 14:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

قال وزير التجارة علاء الجبوري لصحيفة الصباح الحكومية، اليوم الأربعاء، إن المخزون الاستراتيجي من القمح يكفي حتى انطلاق الموسم التسويقي في الأول أبريل نيسان 2022.

وأضاف الجبوري أن الوزارة تبحث عروضا تلقتها من شركات أمريكية وألمانية للتعاقد على شراء القمح.

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