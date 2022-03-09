نائب: ابراج الكهرباء ستكون هدفاً للارهاب مالم تتخذ اجراءات امنية

2022/03/09 | 14:05 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… حذر عضو مجلس النواب عن ائتلاف دولة القانون جاسم عطوان الموسوي، الأربعاء، من ان ابراج الكهرباء ستكون هدفاً سهلاً للمجاميع الارهابية مالم تتخذ اجراءات للحد من هجماتهم عليها.وقال الموسوي في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إنه “لا يمكن الادعاء بأن الوضع الامني مستقر لدرجة مرضية،طالما هنالك مخربين يستهدفون الاهداف المادية السهلة سواء كانت مادية […]

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