بالوثيقة.. كيفن يعقوب يوكل غانم عريبي لإكمال أوراقه الثبوتية وتمثيل المنتخب الوطني

2022/03/09 | 14:11 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قرر اللاعب العراقي المغترب في صفوف نادي غوتبورغ السويدي كيفن يعقوب، توكيل النجم الدولي السابق وعضو اتحاد الكرة الحالي غانم عريبي، لإكمال إصدار أوراقه الثبوتية العراقية.ويسعى يعقوب إلى إكمال جميع الإجراءات المتعلقة بإصدار جواز سفره العراقي في أسرق وقت ممكن كي يمثل المنتخب الوطني العراقي في قادم الاستحقاقات.يذكر أن كيفن إنكيدو […]

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كيفن يعقوب يوكل غانم عريبي لإكمال أوراقه الثبوتية وتمثيل المنتخب الوطني أولاً على ايرث نيوز.

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