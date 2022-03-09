بالاسماء.. قائمة المنتخب الوطني لتصفيات المونديال

2022/03/09 | 14:16 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… أعلن الاتحاد العراقي بكرة القدم، عن القائمة الأولية للمنتخب الوطني تحضيراً لتصفيات آسيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022.وجاءت القائمة على النحو التالي: حراسة المرمى: فهد طالب، جلال حسن، علي ياسين، دولفان مهدي، محمد صالح، محمد حميد.خط الدفاع:أحمد ابراهيم، علي فائز، مناف يونس، مصطفى ناظم، سعد ناطق، ميثم جبار، كرار عامر، عباس […]

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