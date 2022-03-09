نواب بابل يجتمعون مع الكاظمي لمناقشة الاعتداء على المتظاهرين

2022/03/09 | 14:17 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف مصدر مطلع، عن عقد اجتماع بين كل من نواب محافظة بابل ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي عصر اليوم الاربعاء، لمناقشة الاعتداد على المتظاهرين.وقال المصدر لوكالة “ايرث نيوز” ان “اجتماع مهم يعقد عصر اليوم الاربعاء، بين نواب محافظة بابل ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لمناقشة قضية الاعتداء على المتظاهرين يوم أمس من قبل حماية […]

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