دول الاتحاد الأوروبي يقرر فرض عقوبات جديدة على موسكو ومينسك

2022/03/09 | 14:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قررت دول الاتحاد الاوروبي السبع والعشرون فرض عقوبات جديدة على موسكو ومينسك عقب غزو أوكرانيا،

من بينها فصل ثلاثة مصارف بيلاروسية من نظام سويفت للتحويلات المالية، كما أعلنت الرئاسة الفرنسية لمجلس الاتحاد الأوروبي.وخلال اجتماعهم في بروكسل، أقر ممثلو الدول الأعضاء أيضا عقوبات جديدة تستهدف القطاع البحري والعملات المشفرة كما أضافوا قادة روس إلى قائمتهم السوداء، في تدابير تهدف إلى استكمال الحزم الثلاث من العقوبات التي اعتمدها الاتحاد الأوروبي في الأسبوعين الماضيين.

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