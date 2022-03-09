2022/03/09 | 14:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ذوو متوفي يعتدون على #مستشفى_ابن_سينا في #الموصل #قناة_التغيير_الفضائية pic.twitter.com/t4IZpPS3bI

— قناة التغيير (@AlTaghierTV) March 9, 2022

اعتداء ذوي متوفى على مستشفى في نينوى, وأظهر مقطع فيديو، حجم الضرر الذي تعرض له مستشفى ابن سينا في مدينة الموصل، جراء اعتداء ذوي متوفى على المبنى وتكسير زجاج وأثاث المستشفى.

وذكر مدير صحة نينوى، فلاح الطائي أن ذوي متوفى في العناية قاموا بتكسير جميع أبواب العناية المركزة في مستشفى ابن سينا وقاموا بتكسير بعض الأثاث، وذلك بعد وفاة المصاب الذي أحضروه وكان فاقداً للوعي ولديه نزف دماغي حاد وحالته حرجة.



وأضاف أن لولا تدخل أمن المستشفى، لقام ذوو المتوفى، بتكسير حتى الأجهزة الطبية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد .. اعتداء ذوي متوفى على العناية المركزة بمستشفى ابن سينا) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد .. اعتداء ذوي متوفى على العناية المركزة بمستشفى ابن سينا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).