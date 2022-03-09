ناظم: منحة المئة ألف دينار تشمل المتقاعدين بشرط..

2022/03/09 | 14:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم، الية صرف منحة المئة ألف دينار للفئات المشمولة.

وقال ناظم، إن صرف منحة المئة ألف دينار التي أقرَّها مجلس الوزراء، تصرف إما عبر المصارف أو ببطاقة الكي كارد كحال الرواتب الشهريةوأكد أنَّ هذه المنحة تشمل الفئات المتقاعدين ممن يتقاضون راتباً أقل من مليون دينار شهرياً، والموظفين ممن يتقاضون راتباً أقل من خمس مئة ألف دينار شهرياً، إضافة الى الرعاية الاجتماعية ومعدومي الدخل.

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