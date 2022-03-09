مصرع واصابة ٢٠ مدنيا خلال ٧٢ ساعة بحوادث سير في ديالى

2022/03/09 | 14:25 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى… أعلنت دائرة صحة محافظة ديالى، الاربعاء، عن مصرع واصابة ٢٠ مدنيا في حوادث سير داخل المحافظة.وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” 3 مدنيين لقوا مصرعهم واصيب ١٧ اخريين في حوادث سير خلال الساعات ٧٢ الماضية في مناطق متفرقة من ديالى”.واضاف العزاوي،ان” ثلاثة اسباب تقف وراء […]

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