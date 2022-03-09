دولة القانون يوجه طلباً للحكومة بشأن ارتفاع الأسعار في الأسواق

2022/03/09 | 14:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

طالب النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود، اليوم الأربعاء، بقرارات حكومية لمواجهة ارتفاع الأسعار في الأسواق ومحاسبة التجار والمستفيدين.

وقال الصيهود لـ (بغداد اليوم) ان "المنحة التي اطلقتها الحكومة ليست لها قيمة اذا لم ترافقها جملة من الإجراءات الصارمة لمنع ارتفاع الأسعار في الأسواق والتي بدأت بارتفاع كبير يصعب على المواطن توفير جزء منها لتمشية حياته اليومية من الغذاء الأساسي".

ودعا الحكومة الى ان "تستثمر ارتفاع أسعار النفط وان تسوق المحاصيل الزراعية من الفلاحين بأسعار تشجيعية وان تتناسب مع الوضع العالمي والارتفاع الحاد إضافة للحاجة الماسة للمحاصيل المحلية".

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