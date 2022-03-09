2022/03/09 | 14:27 - المصدر: وكالة المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/ بغداد… وجه مدرب المنتخب الوطني بكرة القدم عبد الغني شهد، دعوة لحارس مرمى نادي الطلبة دولفان مهدي.
وقال المنسق الاعلامي لنادي الطلبة احمد الحكيم في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “الاتحاد العراقي بكرة القدم، ابلغ إدارة نادي الطلبة بان الحارس دولفان مهدي، سيتواجد ضمن القائمة الاولية للمنتخب الوطني”.
واوضح ان “هذا الاستدعاء هو الاول للحارس […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( للمرة الاولى.. دولفان مهدي ينضم للمنتخب الوطني) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وقال المنسق الاعلامي لنادي الطلبة احمد الحكيم في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “الاتحاد العراقي بكرة القدم، ابلغ إدارة نادي الطلبة بان الحارس دولفان مهدي، سيتواجد ضمن القائمة الاولية للمنتخب الوطني”.
واوضح ان “هذا الاستدعاء هو الاول للحارس […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( للمرة الاولى.. دولفان مهدي ينضم للمنتخب الوطني) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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