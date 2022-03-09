 للمرة الاولى.. دولفان مهدي ينضم للمنتخب الوطني



 للمرة الاولى.. دولفان مهدي ينضم للمنتخب الوطني
2022/03/09 | 14:27 - المصدر: وكالة المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/ بغداد… وجه مدرب المنتخب الوطني بكرة القدم عبد الغني شهد، دعوة لحارس مرمى نادي الطلبة دولفان مهدي.

وقال المنسق الاعلامي لنادي الطلبة احمد الحكيم في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “الاتحاد العراقي بكرة القدم، ابلغ إدارة نادي الطلبة بان الحارس دولفان مهدي، سيتواجد ضمن القائمة الاولية للمنتخب الوطني”.

واوضح ان “هذا الاستدعاء هو الاول للحارس […]

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