ترجيحات بعالم إقتصادي جديد بعد عقوبات الغرب على روسيا

2022/03/09 | 14:28 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تجميد الأصول الروسية الحكومية والخاصة، في أوروبا وأمريكا سيؤثر على مجمل النشاط الاقتصادي العالمي.

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