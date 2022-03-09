تقنية جديدة تضاعف جدوى استخدام ألواح الطاقة الشمسية في المناطق النائية

2022/03/09 | 14:44 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تعد الطاقة الشمسية من أفضل مصادر الطاقة الكهربائية، التي يمكن الحصول عليها في أي مكان دون الحاجة لمصادر الطاقة التقليدية، لكن تقنية جديدة توصل إليها باحثون في السعودية يمكن أن تضاعف جدوى استخدامها.وتعتمد التقنية الجديدة كما يقول موقع “ساينس ديلي” في تقرير نشره مطلع مارس/ آذار الجاري، على استخدام مادة بوليمرية هي […]

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