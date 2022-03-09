دولة القانون: نحاول معالجة الآثار السلبية للدولار عبر تعزيز البطاقة التموينية

2022/03/09 | 14:44 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص ..جدد ائتلاف دولة القانون، الأربعاء، موقفه من ارتفاع سعر الدولار والذي باتت تداعياته تؤثر على الشعب بشكل مباشر، موضحاً أن، الائتلاف رفضا سياسية رفع الدولار سابقاً واليوم.وقال النائب عن الائتلاف فراس تركي في تصريح لوكالة / المعلومة /، إن “ائتلاف دولة القانون يحاول معالجة الآثار السلبية لارتفاع أسعار الدولار من […]

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