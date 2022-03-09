غباء الطغاة وآخرهم فلاديمير بوتين - احمد موكرياني

2022/03/09 | 14:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#احمد_موكرياني يخطأ الطاغية عندما يظن ان موافقة مستشاريه ومساعديه على آرائه نفاقا و خوفا من بطشه او من الإقالة من موقعهم بأنه فذ من الافذاذ وذكي من الاذكياء، فيصبح الطاغية مختال بنفسه ويشعر وكأنه القائد الملهم والمفكر المنير والمخطط الاستراتيجي لا يمكن الاستغناء عنه في إدارة الدولة، فعندها يشعر ان ما يقوله نافذا وكل ما يعمله صائبا، فتزداد الثقة الكاذبة بنفسه وكأنه القائد الذي لا يهزم.ان المجرم بوتين لا ي ......





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