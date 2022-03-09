في الرياض.. الملك سلمان يلتقي الرئيس المصري

2022/03/09 | 14:46 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل العاهل السعودي الملك سلمان بن

عبد العزيز آل سعود في قصر اليمامة

بالرياض الرئيس المصري عبدالفتاح

السيسي ،جاء ذلك بعد وصول السيسي، في

وقت سابق اليوم إلى مطار الملك خالد

الدولي حيث كان في استقباله

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