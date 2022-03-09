جامعة ميسان تنظم المهرجان السنوي الأول بمناسبة الولادات الشعبانية المباركة

2022/03/09 | 14:47 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميسان - واع- شذى السوداني

نظمت جامعة ميسان بالتعاون مع الأمانة العامة للعتبة العباسية المقدسة، اليوم الأربعاء، المهرجان السنوي الأول بمناسبة الولادات الشعبانية المباركة.

وقال مدير اعلام جامعة ميسان ليث صبار الكعبي لوكالة الانباء العراقية (واع): إن "جامعة ميسان بالتعاون مع الأمانة العامة للعتبة العباسية المقدسة، اقامت المهرجان السنوي الأول بمناسبة الولادات الشعبانية المباركة، حيث يتضمن المهرجان تلاوة عطرة من الذكر الحكيم وقراءة سورة الفاتحة على أرواح شهداء العراق".

وتابع "كما تضمن المهرجان كلمة الشيخ محسن الاسدي ممثل عن وفد العتبة العباسية المقدسة تناول فيها موجز عن حياة الائمة الاطهار والمواليد الشعبانية"، مشيرا إلى أنه "تم إلقاء كلمات وقصائد في مدح آل البيت عليهم السلام من طلبة الجامعة وشعراء ميسان، وتم توزيع الشهادات والجوائز على الحضور".

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