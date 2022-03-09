عاجل | الكرملين يعرب عن قلقه حيال وضع بولندا مقاتلات ميغ29 في التصرف لاستخدامها في اوكرانيا

2022/03/09 | 14:47 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عاجل | الكرملين يعرب عن قلقه حيال وضع بولندا مقاتلات ميغ 29 في التصرف لاستخدامها في اوكرانيا

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