الكاظمي ووزير الصناعة الاردني يبحثان أزمة ارتفاع الأسعار

2022/03/09 | 14:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

استقبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، وزير الصناعة والتجارة في المملكة الأردنية الهاشمية يوسف محمود الشمالي والوفد المرافق له، وبحث معه عدد من الملفات.

وقال بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، تلقته (بغداد اليوم)، انه "جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، وتعزيز التكامل والتنسيق الثنائي والإقليمي، ولاسيما فيما يتعلق بالأمن الغذائي، ومواجهة ارتفاع أسعار المواد الغذائية عالمياً، وغيرها من التحديات الاقتصادية الراهنة في ضوء الازمات الدولية".

ونقل الشمالي حسب البيان "تحيات الحكومة الأردنية للكاظمي، وتطلع المملكة إلى المزيد من التعاون المشترك على مختلف المستويات والصعد".

ورحب رئيس مجلس الوزراء بـ "الوزير الضيف، وأكد على عمق الروابط التأريخية التي تجمع البلدين الشقيقين، وسبل تطوير التعاون الثنائي بينهما، وبما يعزز مصالح شعبي البلدين في الازدهار والاستقرار".

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