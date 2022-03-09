2022/03/09 | 14:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

حرر جهاز الامن الوطني، اليوم الأربعاء، مخطوفاً ويلقي القبض على العصابة في بغداد.وذكر الجهاز في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "قوة من جهاز الأمن الوطني في بغداد تمكنت بعد تكثيف البحث والتحري ومقاطعة المعلومات اضافة الى استحصال الموافقات القضائية من تحرير مخطوف في العقد الاول من عمره والقاء القبض على العصابة المؤلفة من (4) افراد بينهم امرأة، عقب خطفه مساء يوم الاثنين الماضي اثناء توجهه الى المدرسة، ومساومة ذويه بمبلغ (120) الف دولار".

وأضاف أنه "تم احالتهم الى الجهات القانونية المختصة لإتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأمن الوطني يحرر مخطوف ويلقي القبض على العصابة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأمن الوطني يحرر مخطوف ويلقي القبض على العصابة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).