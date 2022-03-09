العثور على جثة فتاة شمالي ذي قار

2022/03/09 | 14:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ذي قارافاد مصدر أمني، اليوم الاربعاء، بالعثور على جثة فتاة شمالي ذي قار.وقال المصدر لـ (بغداد اليوم) ان "القوات الأمنية عثرت على جثة فتاة مواليد 2003 وهي طالبة في الثانوية، في قضاء النصر شمالي ذي قار، وعليها إطلاقات نارية في أنحاء متعددة من جسدها".واضاف أن "الشابة تسكن في قرية آل جحيش؛ عُثر على جثتها على مسافة كيلومتر عن ثانويتها، وبعد التحقيق تم التوصل إلى القاتل، وهو المدعو (ع.ح.غ) مواليد 2000 يسكن في القرية ذاتها".وتابع انه "بعد التحقيق معه اعترف بأنه أطلق النار عليها لأنه يحبها، وتحدث معها بشأن ذلك، إلا أنها رفضت واستمرت بتجاهله".

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