بسرعة 117 كيلومترا بالساعة.. امرأة تصدم عشيقها وتقتله

2022/03/09 | 14:58 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتلت امرأة صديقها بعد أن اصطدمت به بسيارة كانت تقودها بسرعة عالية وصلت إلى 73 ميلًا بالساعة (نحو 117.4 كيلومترا بالساعة).

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