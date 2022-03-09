بعد ٢٠ ساعة من أختطافه.. الأمن الوطني يحرره ويلقي القبض على العصابة

2022/03/09 | 14:59 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القبض على العصابة المؤلفة من (4) افراد بينهم امرأة.

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