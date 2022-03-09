2022/03/09 | 15:01 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أصدر مدير عام هيئة الجمارك، اليوم الأربعاء، خمسة توجيهات للارتقاء بالعمل.وذكر بيان للهيئة تلقته “ايرث نيوز” ان “مدير عام الهيئة شاكر الزبيدي، أجرى زيارة ميدانية لمديرية جمرك المنطقة الوسطى تفقد فيها مرافق المديرية واجتمع بمديرها ومدراء الأقسام”.وحث الزبيدي، على “العمل الجاد والمثابر للقضاء على الفترة المظلمة التي مرت على الهيئة خلال […]

ظهرت المقالة منها تفعيل قسم الضرائب..



مدير الجمارك يصدر 5 توجيهات أولاً على ايرث نيوز.

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