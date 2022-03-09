شروط وضوابط صحية للتعامل الآمن مع الأطعمة المجمدة

2022/03/09 | 15:07 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..تسعي الكثير من النساء لتخزين بعض الأطعمة والهدف توفير جميع ما تشاء في المنزل، ولكن هناك بعض الأطعمة لا يصلح تجميدها، كما أن للأطعمة التي يتم تجميدها طرقا معينة للتعامل، وهذا ما سنتعرف عليه خلال الأسطر القادمة.الأطعمة التي يجب عدم تجميدها وفقا لتقرير موقع ” timesofindia ” فإن بعض الأطعمة المجمدة الشائعة […]

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