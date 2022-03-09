2022/03/09 | 15:09 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الاربعاء، تحرير مخطوفا والقبض على العصابة الخاطفة في بغداد.

وذكر الجهاز في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "قوة من جهاز الأمن الوطني في بغداد وبعد تكثيف البحث والتحري ومقاطعة المعلومات اضافة الى استحصال الموافقات القضائية، تمكنت من تحرير مخطوف في العقد الاول من عمره والقاء القبض على العصابة المؤلفة من (4) افراد بينهم امرأة، عقب خطفه مساء يوم الاثنين الماضي اثناء توجهه الى المدرسة، ومساومة ذويه بمبلغ (120) الف دولار".

وأشار البيان إلى أنه "جرى احالتة المتهمين الى الجهات القانونية المختصة لإتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحرير مختطف والقبض على العصابة الخاطفة في بغداد - عاجل) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحرير مختطف والقبض على العصابة الخاطفة في بغداد - عاجل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).