2022/03/09 | 15:14 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..أعلن نادي القوة الجوية، غياب أربعة لاعبين عن صفوف فريقه الكروي في مواجهة الميناء ضمن دوري الكرة الممتاز.وقال المنسق الاعلامي للنادي علاء محمد في تصريح لوكالة / المعلومة/ إن “نادي القوة الجوية سيفتقد لخدمات أربعة لاعبين في مواجهة الميناء ضمن الجولة 25 من دوري الكرة الممتاز”.واوضح أن “حارس المرمى فهد طالب […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أربعة غيابات تضرب الصقور قبل مواجهة السفانة) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أربعة غيابات تضرب الصقور قبل مواجهة السفانة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).